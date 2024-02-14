門將9次撲救做功臣　皇馬小勝RB萊比錫

周三(14日)凌晨另1場歐聯16強首回合，爭標熱門之一嘅皇家馬德里缺少進攻靈魂人物祖迪比寧咸，陷入苦戰，全靠門將盧連有神勇演出，作出9次成功撲救，協助「銀河艦隊」作客以1比0小勝RB萊比錫。

祖迪比寧咸上輪西甲對基羅納，受傷需要缺陣4星期，主帥安察洛堤今場用巴謙戴亞斯代替佢嘅正選位置。呢位24歲西班牙國腳不負所托，下半場初段個人表演，擺脫對方2位球員夾擊，扭入禁區勁射入網，其後皇馬翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞亦有1次射門中柱彈出。

至於RB萊比錫亦不甘示弱，同皇馬一樣，全場有15次射門，前鋒奧賓達更加有1次入波越位食詐胡。雙方今場勝負最大分野係皇馬門將盧連表現出色，有9次成功撲救，成為繼卡斯拿斯、泰拔高圖爾斯之後，皇馬史上第3位單場歐聯淘汰賽作客作出8次或以上撲救嘅門將。

賽後安察洛堤大讚盧連踢出代表作：「佢之前上陣時間比較少，現時正在進步，多咗參加比賽，亦提升咗佢嘅信心。」呢位25歲烏克蘭鋼門6年前加盟皇馬，曾經被外借去多支球隊，即使近4季獲留用，但多數做後備，由於1號泰拔高圖爾斯受傷長抖，盧連先至獲得較多上陣機會，經此一役之後，起碼今季餘下時間應該可以穩坐正選。