港羽隊5比0大勝哈薩克　團體亞錦賽響頭炮

港羽女隊周三(14日)在馬來西亞舉行的亞洲團體錦標賽登場，小組首仗迎戰哈薩克以5比0大勝對手，龍年旗開得勝！

上周日在伊朗贏得生涯首個國際賽女單冠軍的盧善恩，為港隊打頭陣，與對手Kamila Smagulova爭持了23分鐘，以直落兩局21比15及21比10取勝，為球隊打開勝利之門。繼而楊芯宜上陣鬥Aisha Zhumabek，雙方激戰了40分鐘，最終芯宜頂住對手施壓，以21比15、21比7獲勝。馬子雪在第3單打贏得更興鬆，僅讓對手取得單位數字的得分，以21比5及21比8獲勝；而港隊在兩場女雙賽事均以2比0獲勝，今仗全隊以不失一盤迎來首勝，明天將硬撼同組勁旅印尼，力爭連勝。

亞洲羽毛球團體錦標賽於2016年設立，每兩年舉辦一次，男團及女團分開進行，每位參賽球員只要落場，都可獲得世界排名積分，而打入前4位的隊伍可直接獲得今年湯優盃的參賽入場券。

至於以兩位單打名將李卓耀及伍家朗為首的香港男隊昨日在小組首仗以0比5不敵中國，今午將再度出擊迎戰另一勁旅印度。