拜仁孤注一擲爭歐聯　客Ｗ拉唔住

歐聯16強首回合，拉素主場迎戰拜仁慕尼黑。拜仁上場德甲榜首戰大敗而回，爭標凍過水，德國盃亦已出局，歐聯成為佢哋今季捧盃希望，論實力同歐聯經驗，呢支德甲班霸遠勝拉素，淨係睇今屆分組賽，拜仁6戰錄得5勝1和，就知佢哋踢歐聯充滿把握，有力反客為主，客勝睇高一線。（Now 644周四凌晨4時直播）

拜仁上場德甲榜首大戰失威而回，淨吞最大對手利華古遜3蛋，輸波後被對手拋離5分，而且利華仍然係今季4大聯賽唯一不敗之師，拜仁呢場輸波，要後上冧莊難度甚大，嚟緊唯有將焦點放喺歐聯，以免四大皆空。其實拜仁今季表現唔係太曳，簽入哈利卡尼後進攻火力提升，只係利華今季演出實在太優秀，並非拜仁本身有問題。

拜仁喺歐聯往績輝煌，總共取得6冠5亞，屬歐聯史上成績第3佳球隊，對上一次捧盃係2020年，主帥杜曹2021年幫車路士稱霸歐洲，證明佢歐戰有啲心得，今季球隊分組賽錄得5勝1和，包括3場作客全勝，難怪成為歐聯冠軍熱門之一。

拉素並非歐聯常客，對上一次亮相歐聯係2021年，當年16強又係對住拜仁，結果首回合主場大敗1比4，兩回合輸2比6出局，實力同歐洲傳統豪門明顯有距離。而且「藍鷹」近況不穩，上場贏護級球隊卡利亞里先終止3場不勝走勢，今晚就算有主場之利，撞正拜仁睇怕唔夠砌。

更多賠率：