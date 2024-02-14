撐港隊爭奧運資格　最平50蚊睇國家盃單車賽

UCI國家盃場地單車賽2024香港站將於3月15至17日舉行，是次賽事作為巴黎奧運2024的計分賽事之一，吸引來自40個國家及地區、接近400位車手參賽，港隊將主場出擊為奧運入場券搶分。賽事門票明日(2月15日)早上10時起在城市售票網公開發售，票價由$50至$200，另設特惠票$30至$100。車迷記得入場為港隊打氣！

UCI國家盃場地單車賽是巴黎奧運2024的計分賽事之一，這項系列賽總設3站，首站已於本月2日至4日在澳洲阿德萊德舉行，香港為第2站，而最後1站將會在4月12至14日在加拿大米爾頓上演。目前已報名參加香港站的世界頂尖勁旅包括：英國、德國、法國、比利時、意大利、澳洲、美國、哥倫比亞及日本等，當然還有坐擁主場之利的東道主中國香港代表隊及中國隊，相信比賽將會精彩可期。

香港過去曾3次舉辦場地單車世界盃，並在2021年首次舉辦國家盃，及曾於2017主辦場地世錦賽。這是香港相隔3年，再於將軍澳香港單車館舉辦國家盃場地賽，證明了國際單車聯盟 (UCI) 對中國香港單車總會作為主辦單位的信心，賽事同時獲得大型體育活動事務委員會頒發的「M」品牌，有助提升香港作為亞洲體育盛事之都的形象，標誌著這項賽事是一項緊張、精彩、刺激的大型體育活動。

為了令國家盃的活動更多元化，3月16及17日在單車館外將設有嘉年華，屆時會有不少以單車為主題的遊戲、活動及展示的攤位，令市民在觀看比賽之餘，更可參與其他趣味娛樂活動。此外，香港賽馬會更是國家盃的官方社區合作夥伴，將會舉辦「賽馬會場地單車社區推廣計劃」，在賽前到訪中、小學校介紹國家盃及舉辦E-Bike比賽；在比賽期間舉辦導賞團，以及港隊打氣團等活動，以提升公眾對國家盃的關注度，同時向年輕人推廣場地單車競賽知識及文化。另外，計劃亦支持中國香港單車總會透過本地非政府組織和學校，向基層市民，包括視障人士、有特殊教育需要的學生、長者，派發3,300張賽事門票，邀請他們入場體驗精彩刺激的賽事。計劃將惠及超過11,000名市民。

2024 UCI國家盃場地單車賽(中國香港)比賽門票於2月15日開始在城市售票網 (網上 www.urbtix.hk /售票處/電話)發售，市民亦可在指定時段於香港單車館票務處購買比賽門票。正價門票由港幣$50至$200不等，優惠價可低至港幣$30到$100。（*優惠價適用於年滿12歲以下之小童、60歲或以上之高齡人士、殘疾人士及全日制學生），同一交易購買任何2張以上門票可享有8折優惠。有關購票詳情，可瀏覽賽事官方網站www.ucitnationscup.hk，或致電 6824 8734。