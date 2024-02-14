皇蘇守出一片天　「細」抗PSG

年年都雷聲大、雨點少嘅巴黎聖日耳門（PSG），歐聯16強首回合鬥今屆冒起嘅皇家蘇斯達。皇蘇今屆以防守踢出天地，6場分組賽只失2球，3場作客保持不失，全開2球或以下，PSG來來去去都只靠基利安麥巴比，皇蘇只要加強防守，就可以減低佢威力，今場宜向2.5球入球細埋手。（Now 643周四凌晨4時直播）

PSG自從大財團入主後，一直以歐聯冠軍為目標，近12屆全部打入16強，但對上兩屆都係呢個階段止步，分別被皇馬及拜仁淘汰。今屆PSG分組賽一樣唔突出，落後多蒙特3分，只能以對賽成績壓過AC米蘭以次名出線，抽完籤佢哋好彩地避過晒啲傳統勁旅，但今屆皇蘇歐聯崛起，唔好以為易踢。麥巴比上場聯賽對里爾唔使踢，抖夠應付今仗，不過PSG過於倚賴「麥總」，只計聯賽就入咗19球，佔球隊入波超過3分之1，皇蘇只需專注防守佢，起碼保住個和局，次回合返主場再砌過。

事實上皇蘇今屆守出個天地，歐聯6戰只失2球，4人防線前面仲有防守中場蘇比文迪做第一道屏障，尤其作客踢出紀律性，今屆3場歐聯作客零失球，PSG要攻破佢哋大門極難，捧入球細啱數。

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