丹恩奴域：沙巴罕主場出擊 波運亨通

我認為沙巴罕對希拉爾，有可能是亞冠盃16強階段最有趣的對碰，事關沙巴罕有能力於伊朗主場製造出爆冷賽果。

伊朗的球隊以拚搏及難以被攻破而聞名，沙巴罕陣中更有一些個人技術相當好的球員坐鎮，中場阿麥沙達用波出色，有能力為前線的隊友作出重要傳送。

利沙恩是球隊進攻的核心人物，曾擔任攻擊型閘位球員的他，如今司職右路邊鋒位置，目前為止一共攻入4球。他速度高、踢法直接及把握能力十分好，所以如果他向前走位的時候，而隊友又能夠將皮球送到他腳下的話，他將可以為對方防線構成很多問題。

當然，希拉爾的球星尼馬將會缺陣，但他們陣中依然有多位好波之人。兩位巴西球員米高及馬干於前場為球隊提供創造力，而阿歷山大米祖域是亞洲足球其中最優勢的得分射手。

中場方面，我相信有兩位球員絕對能夠勝任征戰最高水平的歐聯賽事。如果魯賓尼維斯及米連高域沙域能夠主宰中場中路位置的話，客軍希拉爾將可以控制戰局。

最後，希拉爾一對左右二閘將會經常上前參與進攻，事關球隊多個入球都是來自他們於邊路後上，並為阿歷山大米祖域作出的傳中球而入的，所以沙巴罕將需要想辦法應付對方這個威脅。

但由於今仗沙巴罕於主場伊朗出戰，將會得到主隊熱情球迷的支持，我預計他們最終有能力取得和局，令次回合戰情變得更加緊張刺激。