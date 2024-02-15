創歷史！何詩蓓世界游泳賽200自勇奪金牌　

「超級女飛魚」何詩蓓再創香港游泳歷史，周四（15日）凌晨於多哈舉行的世界游泳錦標賽女子200米自由泳決賽中，以1分54秒89力壓群雌，大熱奪得個人首面長池世界賽金牌，一圓世界冠軍好夢，成為歷來第一位贏得此榮譽的港將。

昨天已拿下100米蛙泳銅牌的何詩蓓（Siobhan），狀態托弗，甫開賽雖然起跳反應0.71不算最快，但位處第5線的她迅即加速，第一次轉塘時已超越新西蘭20歲泳手費韋特等勁敵，成功進佔首位。26歲的何詩蓓其後繼續爆發，拉開對手近一個身位領放，最後她以1分54秒89掂池，贏亞軍費韋特0.88秒(1分55秒77)，而季軍則由澳洲泳手科露絲爾奪得，時間是1分56秒。

Siobhan賽後特別多謝家人、教練、好友及各方對她一直以來的支持，坦言能贏得冠軍的感覺很特別。

這是何詩蓓個人第3面長池世界賽的獎牌(1金1銀1銅)，上屆福岡賽事她贏得100米自由泳銀牌，今屆多哈賽事她則奪得100米蛙泳銅牌及200米自由泳金牌。接下來她還會出戰100米自，於香港時間周四下午進行初賽。