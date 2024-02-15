拜仁17次射門0中龍　恥辱性不敵拉素

周四(15日)凌晨歐聯16強首回合爆大冷，爭標熱門之一嘅拜仁慕尼黑作客0比1不敵拉素，拜仁全場有17次射門，但都唔中目標，成為OPTA自2003/04年球季有紀錄以來，單場歐聯最多次射門卻0中龍嘅球隊，加上上輪德甲不敵榜首利華古遜，拜仁慕尼黑今季面臨四大皆空尷尬局面，被網民嘲諷中咗哈利卡尼「無冠魔咒」。

拜仁慕尼黑上輪德甲吞利華古遜3蛋，全場只有1次射門中目標，今場歐聯仍然未能提升射門質素，即使佔有較多攻勢，但埋門一腳往往失之交臂，包括開賽6分鐘，哈利卡尼近門起腳高出，利萊辛尼勁射，亦掠門而過。

拜仁慕尼黑鋒線球員不斷浪費入波機會之餘，防線更加「自爆」，下半場初段，中堅烏柏美卡奴攔截失誤，拉素22歲新星古斯達夫伊沙臣獲得單刀機會，幸好門將紐亞及時化解危機。

不過，烏柏美卡奴仲未吸取教訓，踢到67分鐘喺禁區內侵犯古斯達夫伊沙臣，結果「食全餐」，被球證出示紅牌趕出場及判罰12碼，拉素由恩莫比尼主射12碼入網，打開紀錄。

拜仁慕尼黑踢少1人之下，更加無力收復失地，近11屆歐聯首次喺16強首回合輸波，雙方將於3月6日凌晨次回合再交鋒。

拜仁慕尼黑今季各條戰線齊失利，包括季前德超盃不敵RB萊比錫，其後喺德國盃第2圈被低組別球隊沙貝魯根淘汰，現時德甲已落後榜首利華古遜5分，加上歐聯16強首回合輸波，令一向捧盃捧到手軟嘅拜仁，淪落到面臨四大皆空困境。

網民紛紛抽水，指球隊中咗哈利卡尼「無冠魔咒」，因為呢位30歲英格蘭國腳職業生涯從未奪冠，有4次拎亞軍，今季加盟拜仁，恐怕又做「黑腳」。