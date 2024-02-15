標準流浪「歐冲」領軍　訪母校聖公會基樂小學

「中銀香港足動校園體驗計劃」第4站在1月中緊接進行，標準流浪中場歐陽耀冲率領其餘3名隊友，來到位於九龍牛頭角樂華邨的聖公會基樂小學。大師兄「歐冲」返到母校自然份外落力，相信一班小學生在他的指導下，必定充分感受到足球的樂趣。■圖、文：李浚湣

季初成績未如理想的標準流浪，季中人腳變動不少，最受矚目當然是中場歐陽耀冲由日本回流加盟，又簽入了林堂真、崔佑在等新援。是次校訪活動流浪派出全華班，由重返母校的歐陽耀冲，帶領隊友劉智樂、龍梓軒及梁凱俊出席。今次校訪共有98名小四學生及足球隊成員參與，場面十分熱鬧，當校友歐陽耀冲步入有蓋操場時，更隨即成為「風頭躉」，獲得全場熱烈鼓掌歡迎。4名流浪球員之後隨即進行自我介紹，並接受主持人Iris訪問，除了分享今季個人目標外，又勉勵小朋友繼續努力踢好足球。

進入訓練環節，學生分成10組輪流進行盤球、傳控等基礎訓練，練習過後當然少不了「重頭戲」，由基樂小學足球隊成員及在場同學組隊，輪流與流浪球員鬥波。當中「歐冲」亦相當識趣，在比賽途中不斷大騷「哥利」，使出「施丹轉身」、「背脊的波」等花式，令全場氣氛更加高漲。活動尾聲，4位球員逐一向同學，派發事先準備的足球及十周年紀念文件夾，又主動為同學簽名留念，學生們可謂滿載而歸。就讀二年級的足球隊成員何同學，則指盤球環節最難忘，令自己學懂以腳內側、腳底控球，同時他又對師兄「歐冲」讚不絕口：「佢技術好好，見到真人好興奮。」

「先讀好書再兼顧踢波」

至於今次校訪的焦點人物歐陽耀冲，則笑言今次是畢業後相隔十多年後首次返回母校，他表示感到十分開心及懷念：「今次番嚟勾起番好多回憶，自己小學通常會去隔離球場踢街波，返學前同放學後都會去，踢到夜晚先番屋企食飯。」除此之外，他不忘提醒一班熱愛足球的師弟，切勿荒廢學業：「好老實講香港足球前景唔係太好，所以都係讀好書先，當然學業同足球兩者一齊兼顧到就更好。」

以多元智能理念發展潛能

聖公會基樂小學秉承和實踐香港聖公會對教育理想的核心價值，培育學童在德、智、體、群、美和靈六方面均衡發展。而學校亦十分重視學生的體育發展，並以多元智能的理念，發展學生各項的個人潛能，更曾於不同的體育比賽中獲獎，希望透過參與各項體育活動及比賽，提高學生對運動的興趣，以及培養他們的運動習慣，建立健康生活模式。除了歐陽耀冲外，目前效力甲組南華的蕭子朗亦屬於校友。

陳智明校長則對參與今次校訪活動感到雀躍，相信同學們可從超聯球員身上獲益良多。同時陳校長又認為足球比賽對小朋友成長幫助很大：「一日未完場，都要繼續堅持，踢波可以令同學學習到『勝不驕、敗不餒』精神。同埋足球唔係單靠一個人踢得好就可以勝出，要學識團隊合作同互相信任。」