麥巴比創歐聯67年神級紀錄　PSG贈皇蘇兩蛋

周四(15日)凌晨另1場歐聯16強首回合，巴黎聖日耳門(PSG)主場以2比0擊敗皇家蘇斯達，球星基利安麥巴比射入1球，呢位25歲法國國腳成為近67年以來首位連續10場歐聯主場入波嘅球員，強如兩大球王美斯同C朗都做唔到，新世代球王當之無愧。

PSG一開波就採取主動，法比安彭拿、基利安麥巴比、阿舒拉夫、巴高拿射門都無功而還，皇家蘇斯達亦不甘示弱，臨完上半場幾乎先入波，中場米基爾馬連奴遠射，可惜中楣彈出。

換邊之後，PSG攻勢開始入肉，戰至58分鐘，奧士文尼迪比利開出角球，馬昆奴斯哥利亞頭槌二傳，基利安麥巴比順勢射入打開紀錄，佢之後仲有1次遠射中楣彈出。踢到70分鐘，PSG再入1球，法比安彭拿妙傳，由21歲新星巴高拿射成2比0，PSG自2020年3月以來，首次歐聯淘汰賽主場贏2球，呢支法甲豪門晉級機會樂觀。

今場主角基利安麥巴比職業生涯踢68場歐聯入44球及26次助攻，超越皇馬名宿魯爾，成為歐聯史上入波第2多嘅25歲球員，僅次於美斯保持59球紀錄。與此同時，麥巴比今季各項賽事上陣30場創造38球，包括入31球及7次助攻，屬於今季歐洲5大聯賽創造最多入波嘅球員。

反觀西甲球隊皇家蘇斯達愈踢愈沉，各項賽事連續5場冇波入，成為球隊自1973年以來最長入球荒。