李康仁道歉都冇用　遭PSG「雪藏」

南韓國家隊喺亞洲盃4強對約旦前夕，中場李康仁同隊長孫興民發生衝突，導致對方手指受傷一事，再有新發展，呢位22歲新星公開道歉，但似乎未能挽回聲譽，疑似被所屬球會巴黎聖日耳門(PSG)「雪藏」，缺席周四(15日)凌晨歐聯16強首回合主場對皇家蘇斯達，令原本處於高峰嘅事業，大受打擊。

李康仁透過社交網發表道歉聲明：「我令所有支持國家隊嘅球迷失望，實在非常抱歉， 我應該聽從資深隊友嘅意見，並為自己態度欠佳，作出道歉， 我再三向好多對我感到失望嘅人道歉，從依家開始，我會努力支持前輩，成為更好嘅球員同更好嘅人。」根據南韓傳媒披露，當日李康仁同幾位年輕球員急急食完晚餐，想提早離開去打乒乓球，但被孫興民阻止，並揪住李康仁衣領訓話，李康仁出拳還擊，導致「孫仔」手指甩臼。

據悉當時南韓領隊奇連士文都在場，但並冇處罰李康仁，4強對約旦，繼續安排佢踢正選，最終輸0比2。不過，李康仁返到PSG就冇咁好待遇，歸隊後仍然未上陣，法國《巴黎人報》指佢近日生病，所以缺陣，但亦可能被教練安歷基「雪藏」反省，等事件淡化之後，再畀佢參賽。