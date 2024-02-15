復仇心切　飛燕諾大盤敲羅打鼓

歐霸盃淘汰圈附加賽首回合，飛燕諾主場迎戰意甲「首都狼」羅馬。荷甲2哥飛燕諾曾於2022年歐協聯決賽不敵羅馬，上屆歐霸盃8強亦遭對方淘汰，今次再遇復仇決心唔使懷疑。羅馬由名宿迪羅斯臨危受命接手領軍後，大踢開放式足球，佢執教嘅4場比賽，總入球全開3球或以上，一於再追中位數2.5球嘅入球大。（Now 643周五凌晨1時45分直播）

飛燕諾喺今屆歐聯分組賽E組排第3位，降格轉戰歐霸盃，實力有一定保證，加上近況大勇，近9仗取得7勝2和，包括喺荷蘭盃擊敗荷甲榜首燕豪芬，走勢凌厲。佢哋今屆歐聯分組賽曾於主場以3比1擊敗另一意甲代表拉素，今晚對住羅馬亦無懼壓前搶攻，希望把握地利優勢先下一城，想搵到入波唔難。

羅馬近4次對住飛燕諾，法定時間取得3勝1負，往績上佔有優勢，不過會方1月中炒咗「歐戰專家」摩連奴，改由名宿迪羅斯執教，未必佔到優勢，因為呢位40歲少帥教波經驗尚淺，去到歐洲賽舞台，難免比較輸蝕。

不過迪羅斯戰術部署進取，上仗意甲火併榜首國際米蘭，羅馬照樣搶攻，一度領先下倒輸2比4，但主攻踢法已經令球迷開心咗一陣，「小法老」艾沙拉維該役射入靚波，信心爆棚，配合盧卡古同保羅戴巴拿幾位高質射手，火力全開下有望同飛燕諾合演入球騷。

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