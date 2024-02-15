賓福特簽入新射手　艾雲東尼走得

伊戈堤亞高今季比利時聯賽上陣23場射入16球及2次助攻。

英超球隊賓福特正式宣布落實收購布魯日前鋒伊戈堤亞高，雙方簽約5年，呢位22歲巴西新星將於7月夏季轉會市場重開之後，正式加盟。根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)透露，賓福特之所以提早買定伊戈堤亞高，相信係為出售陣中「天價射手」艾雲東尼做準備。

身高1米88嘅伊戈堤亞高步大力雄，今季比利時聯賽為布魯日上陣23場射入16球及2次助攻，表現非常搶鏡。賓福特領隊法蘭克對於獲得猛將加盟，表現非常興奮，佢話：「球會雄心壯志，我哋喺關鍵位置，簽入重要球員，伊戈堤亞高係1位十分優秀前鋒，100%適合賓福特。」

據悉伊戈堤亞高轉會費高達3,000萬鎊(約2.9億港元)，以賓福特嘅細小規模，願意支付呢個價錢，相信留有後着，預料會方將於今夏出售前鋒艾雲東尼補充資金。

事實上，法蘭克早前接受丹麥雜誌《Tipsbladet》訪問，已經承認今夏會賣走艾雲東尼，估計呢位27歲英格蘭國腳身價高達1億鎊(約9.8億港元)，車路士、阿仙奴、熱刺都爭住要，所以賓福特唔介意先使未來錢，用3,000萬收購伊戈堤亞高。