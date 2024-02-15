AC米蘭鬥雷恩　入球騷咪走寶

歐霸盃淘汰圈附加賽首回合焦點戰，意甲AC米蘭主場鬥法甲雷恩。兩軍近況同樣勇銳，連場報捷信心爆棚，A米出戰歐洲賽向來有前冇後，入球騷走唔甩，2.5球大盤咪錯過。（Now 643周五凌晨4時直播）

A米喺歐聯分組賽身陷死亡F組，最終以第3名降格出戰歐霸，佢哋狀態弗爆，各項賽事近9場取得7勝1和僅1敗，唯一敗仗係意盃不敵阿特蘭大，但嗰場「紅黑兵團」收起多名主力，有留力之嫌，其餘賽事就表現對辦。A米火力分得好散，基奧特、羅夫度斯卓克及盧卡祖域等輪流發威，將王牌拉菲爾利亞奧跌Watt影響減到最低。但佢哋近4場歐洲賽場場有失波，全開3球或以上，擺明有前冇後。

另邊廂，雷恩同樣氣勢如虹，呢支法甲球隊各項賽事已經9場不敗，單計法定時間錄得7勝2和，其中法甲更豪取5連勝，久傷初愈嘅前鋒馬田泰利亞逐漸上力，佢近期入波助攻瓣瓣有，配合高爾尼及卡利穆恩度攻堅，不容忽視。雷恩今屆歐霸喺F組取得4勝2負，比維拉利爾僅少1分而只得次名，因此要出戰淘汰圈，佢哋分組賽6戰轟13粒，其中5場開3球或以上，攻力唔弱，勢必與A米駁火，實多波入喇。

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