杜國樑踢得又讀得　盼突破自我

今季由港會轉投香港U23的杜國樑（Alex），除了是一位職業足球員，也是一名足球教練，近期正努力考取特許金融分析師（CFA）證書，他為退役後生活鋪路同時，亦希望可以改變大眾想法，證明香港足球員並不是「波牛」。

如果在網上搜尋杜國樑的英文全名Alexandre Dujardin，不難找到Alex的個人簡介，裏面除了寫上足球員及教練等工作經歷，也顯示他曾於前年初在獵頭公司任職超過半年。當時正值新冠疫情，足球賽事復賽遙遙無期，倒令Alex提早計劃退役後的人生：「嗰陣被疫情搞到所有比賽停哂，與其留喺屋企等運到，不如趁嗰段時間儲吓工作經驗先，橫掂第時退役都要搵嘢做。」

Alex短暫從球場「轉戰」辦公室，但他似乎未有感到太大困難：「呢份工有啲似做Sales，要跟唔同人打好關係，不過有啲人未必會對你咁客氣，可能一聽到你電話就Cut線，好彩我做呢半年好少遇到呢啲人。」Alex笑道。

計劃花3年半考取金融證書

隨後Alex加盟港會並決定辭職，在空餘時間當足球教練。到本季投效香港U23後，大學修讀經濟的他，除了繼續做教練，亦善用餘暇自習，盼利用約3年半時間，考取特許金融分析師證書：「呢個考試分3級，我依家先讀緊第1級，可能要過多3年半先攞哂3級嘅證書，而且呢個試唔易考㗎，做開金融嘅人可能會好少少，我只可以偷時間溫書。」

網上有說這個考試的及格率僅約40%，考取證書難度之高可想而知，Alex也笑言今年決定考取CFA證書後，生活變得更忙碌，有時要在球隊操練之後把握時間溫習，但仍樂此不疲，皆因他希望跳出舒適圈，不斷挑戰自己：「好想睇吓自己能力可以去到邊，加上好多人形容香港足球員係『波牛』，希望可以同其他球員一齊改變呢種睇法。」

對「司徒Sir」有信心

也許正是對跳出舒適圈的渴望，使Alex今夏接受主教練司徒文俊邀請，加盟香港U23：「香港U23係最早聯絡我嘅球隊，『司徒Sir』仲話今季會有唔少上陣機會，感覺到球隊有計劃去栽培我，有信心嚟到呢度會有進步。」

「足球界乜都有可能」

惟他坦言當朋友得知自己將轉會至香港U23後，皆認為球隊實力一般，對Alex的選擇抱有懷疑，但Alex未有理會這些看法：「上季踢港會，開季前個個都覺得我哋唔掂，點知最後殺上中游；今季嚟到香港U23，啲人都係睇低我哋，但喺足球世界乜嘢都有可能，希望呢季輪到我哋炮製驚喜！」

【杜國樑檔案】

全名：Alexandre Dujardin

出生日期：1998年12月24日（25歲）

位置：中堅

身高：1米92

球衣號碼：6

現效力球隊：香港U23

曾效力本地球隊：傑志、港會