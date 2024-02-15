無緣決賽未絕望　日澳韓記者有驚喜推介

亞洲盃決賽周早前落下帷幕，日本及南韓多支亞洲盃傳統勁旅，最終無緣決賽戰績未如預期，不過當中亦有個別球員交出驚喜表現。記者就找到3位分別來自日本、南韓及澳洲的行家，讓他們為各自愛隊在今屆亞洲盃的表現評分，並選他們心目中，今屆表現令人眼前一亮的球員。

竹内達也（日本Gekisaka記者）

日本評分（3/10）

作為4屆「亞洲盃」盟主，日本最終於8強就被伊朗淘汰出局，令球迷大跌眼鏡。竹内達也指出日本球迷對「藍武士」出局難免感氣憤，森保一亦因此備受批評，但同時認為出局責任不應該只由主教練一人承擔：「教練當然難辭其咎，但日本有好多球員效力歐洲主流聯賽，佢哋可能會擔心受傷而影響球會表現，要調整狀態同心態係有困難。」

竹内達也就對日本隊前景未絕望：「日本今屆嘅目標係攞冠軍，雖然結果係令人失望，但呢次出局唔係終點，由2022年卡塔爾世界盃到來屆世界盃，進步係需要一個過程，我對藍武士未有失去信心。」

驚喜之星：毎熊晟矢（大阪櫻花）

去年才獲得首次為日本上陣機會的毎熊晟矢，是今屆「藍武士」亞洲盃大軍名單中少數獲徵召的日職球員。效力大阪櫻花的毎熊晟矢今屆上陣4次，包括16強對巴林交出1次助攻，竹内達也就認為這位日本右閘表現令他印象深刻：「毎熊晟矢今屆嘅表現頗具創造力，喺右路同久保建英及堂安律配合得好好，我覺得佢有能力喺外流。」

洪載玟（南韓自由記者）

南韓評分（3/10）

有多位歐洲豪門球隊主力壓陣的「太極虎」，不敵「神奇之師」約旦，今屆4強折戟，洪載玟接受訪問時也表示十分無奈，形容南韓的表現難以接受：「南韓有多位頂級球員助陣，但落到場踢落完全唔似係1隊波，我覺得好多球員身在卡塔爾，心卻喺他方，4強出局對南韓而言其實唔算係太差，但6場波失10球嘅表現令人難以接受，今屆賽事南韓係踢得好失禮。」

驚喜之星：薛英佑（蔚山現代）

説到亞洲盃南韓陣中表現較為理想的球員，洪載玟就指出是去年獲得首頂「喼帽」的薛英佑：「佢係南韓陣中正在上位嘅球員，今屆賽事佢由右閘開始踢，之後因為隊友受傷，要轉踢左路，蔚山現代教練洪明甫就形容薛英佑嘅強項係防守，佢再透過今屆賽事展現出進攻能力，我覺得佢係好有前途。」

祖爾連治（Joey Lynch, ESPN記者）

澳洲評分（5/10）

曾於2015年捧起亞洲盃的澳洲，今屆以B組首名身分由分組賽突圍之後，於16強擊敗印尼晉級，其後不敵南韓8強止步。總結今屆表現，祖爾連治認為「袋鼠軍團」的演出僅僅合格：「我覺得踢完今屆賽事，『袋鼠軍團』嘅表現雖然未至於係失敗，但同時都唔算成功，但澳洲足球係冇得到任何收穫，見唔到太多令人驚喜嘅表現。8強對住南韓，澳洲踢咗大場好波，但之後保守踢法令人失望，加上球隊一直以嚟嘅控球同進攻問題，都冇見到有改善。」

驚喜之星：保斯（韋斯達路）

雖然澳洲整體表現一般，但祖爾連治就提到保斯的表現令他感到意外：「今屆喺主教練艾萊特要求下，保斯大部分時間要客串左翼衞，而唔係佢擅長嘅右閘，但佢踢得好有創造性，用出色表現帶領球隊。相信無論踢咩位置，呢位前途無可限量嘅21歲球員，都會令『袋鼠軍團』球迷非常期待。」