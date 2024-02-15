希斯基：噴射機東成「西」就

周五澳職西部聯對紐卡素噴射機。紐卡素噴射機近來的表現不俗，故我感到其前景相當樂觀。而身為他們的前球員，我亦希望看到他們能夠衝擊聯賽榜前6位置。

上星期噴射機於比賽末段失守，慘被西悉尼流浪者扳成3比3，只差一點就能夠獲勝而回。在之前幾場聯賽，他們打和了墨爾本勝利，又擊敗了布里斯班獅吼，而對榜首的威靈頓鳳凰若非尾段失球，或可取得分數。我看到這支年青球員正在成長以及取得正面的成績，希望他們可以升上聯賽榜更高位置。

史譚迪路普路斯毫無疑問是噴射機的主力球員，15場聯賽一共攻入13球，暫時與勝利的科拿路利並列射手榜首位，這對於一支排在聯賽榜尾3位的球隊來說，絕對是一個突出的表現。如果噴射機的中場及邊路球員能夠為史譚迪路普路斯製造到機會的話，他將可再有入球進帳。

有見及此，我認為布夏基亞的進攻速度十分重要，左閘莫拉基斯在最近的比賽於左路的突破相當具危險性，既交出助攻又能取得入球。

西部聯如今於聯賽榜敬陪末席，看來難以捲土重來。他們或許會視今仗主場迎戰高自己兩位的球隊，為罕有的贏波機會，但我認為最終不會成事。丹尼爾彭夏如果於前場取得空位的話，有可能會構成一定的問題，而年青射手諾亞保迪最近看來相當醒神，所以要留意他的演出。

不過，紐卡素噴射機今季經已兩次擊敗過西部聯，我預計射機今仗可再下一城，第3次擊敗西部聯。