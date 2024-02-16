19歲潘展樂100自封王　9年來中國第1人

19歲中國新星潘展樂周四在多哈舉行的世界游泳錦標賽再展現實力，出戰男子100米自由泳決賽憑凌厲後勁，贏得他個人在今屆長池世錦賽的第2面金牌。

4日前在4X100米自由泳接力決賽，擔任首棒的潘展樂泅出46秒80打破了100自的世界紀錄，並帶領中國隊贏得金牌已成為泳壇新焦點，他周四在個人項目再度登場，以47秒53贏得男子100米自由泳冠軍，袋走個人今屆的第2金，也是繼寧澤濤之後，時隔9年再有中國飛魚在100自項目封王。

潘展樂在決賽一戰，前50米發揮穩定，首名轉身，但意大利的米亞斯及匈牙利的尼米夫等從後追上，潘展樂一度跌落第4位，然而他在衝線前15米左右全速發力，最終力壓米亞斯奪冠，成為中國首位擁有個人項目、接力冠軍及世界紀錄的男飛魚。

不過，值得一提是今屆世錦賽有多位名將缺陣，100自的飛魚大戰缺少了奧運金牌美國的迪素爾及去屆冠軍澳洲的查馬斯等，相信潘展樂在今夏的巴黎奧運會上再遇挑戰。

此外，中國女隊也不遜色，艾衍含、龔真琦、李冰潔及楊佩琪合力出戰女子4X200米自由泳接力決賽，最終以7分47秒26奪得金牌，英國及意大利分別獲得銀牌及銅牌。