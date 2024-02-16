祖高爾：科頓急速成長　曼城強勢拆車

如果曼城對車路士的英超首循環賽事能作參考的話，那麼周六一戰，我們將會大飽眼福。首循環的對碰以令人難以置信的4比4告終，大家也期待著今場會出現類似的入球騷。

說到曼城，其實沒太大特別，他們彷彿只是做份内事，過去14場保持不敗，並連贏11場。射手艾寧夏蘭特上周對愛華頓梅開二度，儘管奇雲迪布尼的髮型有所轉變，但還是老樣子般為其好拍檔送上助攻。

不過，我想特別關注的是菲爾科頓，他狀態大勇，在一眾曼城的邊路或攻擊中場選擇中，是目前唯一一個不可或缺的正選球員，更可怕的是他年僅23歲卻仿如打滾多年，我認為未來他還有進步空間。

去年這個時候，基亞利殊從世盃歸隊後表現出眾，協助曼城走上3冠王的道路，今季這個角色落到科頓身上。科頓憑藉早前對賓福特的帽子戲法和周中歐聯的入球，成為曼城今季2號神射手，目前為止在35場貢獻了25個入球加助攻。看來我們真的開始見證，他成長為一個能擔大旗的男子漢，希望這種情況能持續下去。

雖然與未能與今仗的對手近況相提並論，但車路士至少在2024年取得正面成績，相比去年有不少的進步，惟整體狀態上仍然比較飄忽。

今仗對車路士來說是一場重要的比賽，事關下一場將會是英聯盃決賽面對利物浦，所以今仗絕不希望被曼城大炒數蛋破壞士氣，繼而影響下星期決賽的信心。今仗無論賽果如何，車路士都需要交出一定的表現，並從這場比賽中獲取信心。儘管早前作客晏菲路被紅軍大炒，但總體來說，今季他們面對榜首頭5名的球隊，有不少場次都能搶分成功甚至贏波，我會把這個現象歸功於他們在面對這些球隊時採用不同的踢法。

面對強隊時，車路士往往樂意專心打防守反擊戰術，當你擁有像尼干古、高爾彭馬、干拿加歷查、史達寧及尼高拉斯積遜等有速度有力量的球員時，並得到身後安素費蘭迪斯、馬路古斯圖和芝維爾等人的支援，絕對能為任何球隊帶來煩腦。

我認為，今仗車路士有能力為曼城帶來麻煩，但曼城目前實在所向披靡，尤其坐鎮主場下，他們自2022年11月後便保持不敗，因此將能擊敗還在自我探索中的藍戰士。