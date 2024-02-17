NBA全明星新秀賽　溜馬馬法林再奪冠兼當選MVP

今屆NBA全明星周周五(16日)晚在溜馬主場揭開序幕，首先登場的新秀挑戰賽即爆出冷門賽果，被視為奪標大熱、擁有去屆狀元雲班耶馬的保羅加素隊提早出局，而羅斯隊則在終極決賽以26比13擊敗由G聯賽球員組成的嘉卓絲隊奪冠，溜馬2年級生馬法林（Bennedict Mathurin）當選最有價值球員（MVP）。

今屆全明星新秀賽由聯盟1、2年級球員組成3隊，分別由西班牙傳奇球星保羅加素、WNBA名將嘉卓絲(Tamika Catchings)及前NBA球星羅斯（Jalen Rose）領軍，而另一支球隊則由G聯賽球員組隊參賽，由德國名將史祖柏率領。

擁有馬刺狀元雲班耶馬的保羅加素隊，首仗遇上G聯賽聯隊的史祖柏隊，以36比41落敗，提早出局，並讓史祖柏隊躋身冠軍戰。至於另一場準決賽，在溜馬王牌馬法林全場攻入18分下，帶領羅斯隊擊敗嘉卓絲隊，勇闖決賽。

羅斯隊繼而在冠軍戰全力進攻下，最終以26比13擊敗史祖柏隊，贏得今年新秀挑戰賽冠軍，其中兩場合計射入22分2助攻2籃板的馬法林，更成功捧走MVP獎座，這也是他連續兩年贏得新秀賽冠軍；去年他是在保羅加素隊。

以主場出擊的馬法林，在比賽期間全場不停叫喊着MVP，他賽後坦言：「這很有趣，很高興聽到這些歡呼聲，新秀賽是我在NBA還沒有真正體驗到的感覺，我希望有一天成為MVP，在職業生涯前期就可以有這種感覺。」他的隊友Tyrese Haliburton、Myles Turner和Obi Toppin也在場邊觀看，明天他也將和Haliburton及Turner組隊參加技術挑戰賽。