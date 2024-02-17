港超聯　冠忠南區遇東方大激鬥

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香港仔運動場周六（17日）爆發1場「中銀人壽香港超級聯賽」焦點大戰，冠忠南區坐鎮主場惡鬥東方。南區有李小恆及佐佐木周復任正選，鞠盈智與冨樫凌央坐鎮中場，支援箭頭史提芬彭利拿，積遜先列後備；東方則派出鐘樂安及黃浩然鎮守後防，孫銘謙及黃皓雋於前線衝鋒陷陣。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

冠忠南區正選：

25 伍瑋謙 [GK]

6 基斯

7 史提芬彭利拿

11 佐佐木周 [C]

12 杜馬思

16 翟廷峯

17 李小恆

18 艾華

22 陳潤潼

24 鞠盈智

33 冨樫凌央

東方正選：

1 葉鴻輝 [GK]

2 賀爾

5 鐘樂安

8 巴拉克

10 孫銘謙

11 黃皓雋

15 黃浩然

16 梁振邦 [C]

22 梁冠聰

23 馬希偉

27 馬高斯

冠忠南區後備：

1 蔡子濤 [GK]

31 顏翱天 [GK]

77 利奧

5 古安奴

8 李嘉耀

13 梁祐維

15 黎格爾

19 趙聡悟

21 馬文政

26 陳凱柏

28 陳傲軒

90 積遜

東方後備：

26 廖富源 [GK]

40 鍾凱文 [GK]

6 郭崇毅

17 柳志成

19 于楊

28 蕭政

33 高銘浩

35 林千裕

42 楊棟棋

44 柏拔

77 李俊霆

88 張文浩

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（17日）好戲連場，打頭陣有冠忠南區於香港仔運動場擺下擂台迎戰東方。南區抖足超過兩周後再出擊，必定希望在聯賽踢出好表現；且看東方在3位主力停賽下，能否抵禦南區進攻。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

冠忠南區已超過兩星期沒有正式比賽，主教練楊正光認為問題不大：「今季已經試過幾次踢吓又停吓，賽程咁安排都冇辦法，球員要努力適應。」又指對手有幾位主力停賽，有機會採用更進取嘅戰術：「之前對住東方，巴科爾都令球隊好頭痛，但佢嚟緊要停賽，對佢哋進攻一定有影響，而且今場係主場出擊，我哋應該要踢得積極啲。」好消息是古安奴已經復操，能夠候命。

南區本季各項賽事已跟東方交手3次，未嘗一勝，史提芬彭利拿認為今場為「6分波」，但相信如果全隊履行部署，絕對有能力全取3分：「雖然東方早排先踢完場決賽，狀態好唔錯，但我哋依兩個禮拜都為今場做好多準備，希望大家返到主場踢得好啲，攞齊3分。」

東方上周於「高級組銀牌賽」決賽飲恨不敵傑志，主教練盧比度（Chino）承認球隊士氣難免有影響，但強調球員已收拾心情，準備迎接連場聯賽征途。東方今場受傷、停問題困擾，上場領紅的巴科爾及高素巴耶夫，以及累積黃牌數的丹尼爾都要停賽，Chino表示要以殘陣迎戰強敵南區，比賽只會更加困難：「球員知道作客南區會好難踢，3位球員停賽情況下，我哋預咗要捱打，希望年輕球員可以擔大旗。」

早前代表港隊出戰省港盃的東方中堅鐘樂安（Leon），就形容代表隊的比賽氣氛與球會賽有極大差別，令他累積了寶貴經驗。Leon也提到踢省港盃期間，酒店室友正是南區前鋒艾華，並透過那次相處機會更加了解對方：「場外艾華好好人，場內佢係速度好高嘅球員，喺香港累積咗豐富比賽經驗，對付佢要額外小心，我哋依家返到各自球會，相信雙方為贏呢場波都會戰意十足，希望可以全取3分。」