港超聯 冠忠南區遇東方大激鬥
2024年02月17日 14:00
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香港仔運動場周六（17日）爆發1場「中銀人壽香港超級聯賽」焦點大戰，冠忠南區坐鎮主場惡鬥東方。南區有李小恆及佐佐木周復任正選，鞠盈智與冨樫凌央坐鎮中場，支援箭頭史提芬彭利拿，積遜先列後備；東方則派出鐘樂安及黃浩然鎮守後防，孫銘謙及黃皓雋於前線衝鋒陷陣。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）
冠忠南區正選：
25 伍瑋謙 [GK]
6 基斯
7 史提芬彭利拿
11 佐佐木周 [C]
12 杜馬思
16 翟廷峯
17 李小恆
18 艾華
22 陳潤潼
24 鞠盈智
33 冨樫凌央
東方正選：
1 葉鴻輝 [GK]
2 賀爾
5 鐘樂安
8 巴拉克
10 孫銘謙
11 黃皓雋
15 黃浩然
16 梁振邦 [C]
22 梁冠聰
23 馬希偉
27 馬高斯
冠忠南區後備：
1 蔡子濤 [GK]
31 顏翱天 [GK]
77 利奧
5 古安奴
8 李嘉耀
13 梁祐維
15 黎格爾
19 趙聡悟
21 馬文政
26 陳凱柏
28 陳傲軒
90 積遜
東方後備：
26 廖富源 [GK]
40 鍾凱文 [GK]
6 郭崇毅
17 柳志成
19 于楊
28 蕭政
33 高銘浩
35 林千裕
42 楊棟棋
44 柏拔
77 李俊霆
88 張文浩
「中銀人壽香港超級聯賽」周六（17日）好戲連場，打頭陣有冠忠南區於香港仔運動場擺下擂台迎戰東方。南區抖足超過兩周後再出擊，必定希望在聯賽踢出好表現；且看東方在3位主力停賽下，能否抵禦南區進攻。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）
冠忠南區已超過兩星期沒有正式比賽，主教練楊正光認為問題不大：「今季已經試過幾次踢吓又停吓，賽程咁安排都冇辦法，球員要努力適應。」又指對手有幾位主力停賽，有機會採用更進取嘅戰術：「之前對住東方，巴科爾都令球隊好頭痛，但佢嚟緊要停賽，對佢哋進攻一定有影響，而且今場係主場出擊，我哋應該要踢得積極啲。」好消息是古安奴已經復操，能夠候命。
南區本季各項賽事已跟東方交手3次，未嘗一勝，史提芬彭利拿認為今場為「6分波」，但相信如果全隊履行部署，絕對有能力全取3分：「雖然東方早排先踢完場決賽，狀態好唔錯，但我哋依兩個禮拜都為今場做好多準備，希望大家返到主場踢得好啲，攞齊3分。」
東方上周於「高級組銀牌賽」決賽飲恨不敵傑志，主教練盧比度（Chino）承認球隊士氣難免有影響，但強調球員已收拾心情，準備迎接連場聯賽征途。東方今場受傷、停問題困擾，上場領紅的巴科爾及高素巴耶夫，以及累積黃牌數的丹尼爾都要停賽，Chino表示要以殘陣迎戰強敵南區，比賽只會更加困難：「球員知道作客南區會好難踢，3位球員停賽情況下，我哋預咗要捱打，希望年輕球員可以擔大旗。」
早前代表港隊出戰省港盃的東方中堅鐘樂安（Leon），就形容代表隊的比賽氣氛與球會賽有極大差別，令他累積了寶貴經驗。Leon也提到踢省港盃期間，酒店室友正是南區前鋒艾華，並透過那次相處機會更加了解對方：「場外艾華好好人，場內佢係速度好高嘅球員，喺香港累積咗豐富比賽經驗，對付佢要額外小心，我哋依家返到各自球會，相信雙方為贏呢場波都會戰意十足，希望可以全取3分。」