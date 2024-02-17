阿仙奴識留放　細盤起筷

阿仙奴留力踢歐聯，今場隨時點到即止。(Getty Images)

上場大炒韋斯咸6球嘅阿仙奴周六(17日)晚又登場，喺英超作客般尼，阿仙奴杜拜集訓後4連勝，今場對護級分子般尼，取勝機會高唱入雲，不過要留意「兵工廠」作客唔穩定，下周中又要應付歐聯16強作客波圖，今場隨時點到即止，般尼為求護級場場搏盡，今場肯定會全力死守，佢哋近6次對阿仙奴5次開2球或以下，揀3.5球入球細更穩陣。(Now 621周六晚11時直播)

阿仙奴杜拜「叉電」後表現醒神，而且鋒力大爆發，4連勝狂入16球，包括聯賽關鍵戰3比1力挫利物浦，重燃爭冠希望，布卡約沙卡連續3場有「士哥」，李安度杜沙特4場入3球，預計今場又要靠佢兩個食胡。不過「兵工廠」有個問題，就係作客入波唔多，近6場作客5次開3球或以下，去年底試過連續4場作客贏唔到，之前作客諾定咸森林只係險勝2比1。

仲有一點要注意，阿仙奴下周中要喺歐聯16強首回合作客波圖，佢哋今季重臨歐聯，分組賽首名出線入16強，當然希望更進一步，睇番「兵工廠」近3場歐聯前比賽1勝2負，全開1球或以下，可見球隊歐聯前都有保留，就算今場對般尼贏面高，都可能只係小勝1粒，至於般尼踢法體力化，近2次主場都搶分成功，今場會搏盡求1分，加上兩隊碰頭旺開細，追3.5球入球細啱數。

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