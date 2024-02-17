香港東方將出戰籃球亞冠盃　李樹榮：會物色新外援

「2023年度香港傑出運動員選舉」提名期已經結束，主辦單位周六（17日）舉行記者會公布候選名單及投票詳情，其中有份現身的香港東方籃球隊經理李樹榮透露，球隊將於4月出戰籃球亞冠盃，表示會增添外援備戰這項大賽。

市民由周五（16日）起至3月17日，可以於網上投選「香港傑出男運動員」、「香港傑出女運動員」、「香港最佳運動組合」及「香港最佳運動隊伍」。4個獎項的候選單位先後上台拉票，多位運動員都有亮相，包括楊倩玉、李毅凱、胡晉銘、林新棟及王瑋駿等。

楊倩玉去年杭州亞運女子單車賽奪金後，表示將會結束運動員生涯，她稱回到家鄉後陪伴父親作治療，笑言自己仍十分掛念踏單車的感覺，現時要集中要養好傷，才再想比賽：「我仍很喜歡單車，但目前最重要是調理好身體，之前連下樓梯，膝蓋都感到痛楚。」

香港東方去年初已於東南亞籃球邀請賽（ABL）封王，本月頭又贏得甲一總冠軍，成為「香港最佳運動隊伍」其中1個候選單位，球隊經理李樹榮表示球隊即將參與籃球亞冠盃，4月會赴蒙古出戰首圈外圍賽，競爭4個出線名額，如果能夠晉級，4月尾會出戰第2圈爭兩個正賽資格。

他稱正物色1至2位新外援：「亞洲賽容許我們註冊3位外援，每場能派出其中兩位出戰，Chris（麥洛連）必定佔據1個外援名額，我們也會按不同位置考察新外援人選。」

李樹榮又指蘇利文和基拔兩名沒有特區護照的球員，能否出戰亞洲賽仍屬未知之數，謂有計劃向其他本地球會借兵參賽：「畢竟香港已很久未試過參加籃球亞冠盃，因此我們已跟部分球會商討借兵，盼望以較強陣容出擊，爭取好成績。」