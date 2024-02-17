港超聯　均業北區打少個　大埔新界打吡贏5球

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（17日）頭場爆發「新界打吡」，大埔坐鎮大埔運動場鬥均業北區。「綠戰士」憑陳肇鈞入球領先半場，易邊後北區有柏度領紅，打多一人的大埔再靠比迪高、加比爾、馬高斯山度士及盧卡斯各建一功，最終以5球輕取北區。

大埔今場強陣出擊，門將由謝家榮把關，配合馬卡雷拿、盧卡斯、馬高斯山度士、蔡立靖、加比爾及比迪高6名外援。北區派出柏度、韋法頓鎮守後防，防中卡爾特納上演地標戰，入球重任落在馬圖斯、肯迪身上。

大埔開賽初段主動搶攻，10分鐘馬卡雷拿趁對方後衞韋法頓頭槌解圍不遠，衝前撞射被林駿杰擋出。北區之後站穩陣腳，26分鐘林樂勤後腳傳給馬圖斯，後者起腳未能考驗謝家榮。大埔2分鐘後差點先開紀錄，陳肇鈞橫傳，盧卡斯第一時間僅僅撞高。40分鐘大埔後防一次犯錯，肯迪單刀可惜被「家榮」出迎封走，羅曉聰再笠射又無功而還。臨完半場，李家豪落底傳中，林駿杰撲出不遠，陳肇鈞門前補中得手，大埔領先1球返入更衣室。

易邊後北區換入伊泰路、王力威，但僅1分鐘卻迎來壞消息，柏度拉跌單刀的盧卡斯，被罰直紅離場。打多一人的大埔，48分鐘靠比迪高罰球直射破網，領先至2比0。59分鐘大埔再下一城，比迪高罰球傳中，陳肇鈞頭槌先頂中楣，加比爾門前成功執雞。4分鐘後，大埔憑罰球攻勢再有斬獲，馬高斯山度士混戰下快腳射入。補時階段，盧卡斯門前再為大埔埋齋，最終「綠戰士」以5比0輕取北區，順利全取3分。