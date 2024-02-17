港超聯　入場撐本地波　大衞占士：我係東方球迷

在周六（17日）冠忠南區對東方的港超賽事中，有位星級觀眾現身香港仔運動場看台，他正是剛踢完賀歲盃的英格蘭名宿大衞占士。這位前「三獅兵團」門將是日受東方邀請入場撐本地波，賽後談到對比賽的看法，不忘大讚兩隊門將表現。

近日訪港的大衞占士，周三（13日）有份代表「世界明星隊」與「香港明星隊」在香港大球場上演的賀歲盃交手，比賽過後這位英格蘭名宿沒有立刻離港：「踢完賀歲盃之後，我決定喺香港留多幾日，咁啱發現有港超賽事上演，就決定要嚟睇番場波。」現場不少球迷都把握「捕獲」大衞占士的機會，上前向他索要簽名，面對要求這位英格蘭名宿來者不拒，表現親民。賽後東方代表亦向大衞占士送上紀念球衣，全隊職球員亦趁機與這位特別嘉賓一齊合照。

大衞占士賽後也談到對今場比賽的看法：「東方今日應該贏波，我覺得佢哋製造出更好嘅機會，我已經係東方球迷。」球員生涯曾為利物浦及英格蘭把關的大衞占士，亦講到雙方門將的表現：「見到兩邊門將有好多次精彩撲球同出擊，如果唔係兩人嘅出色演出，今場波隨時會踢出更大比數。」大衞占士續指有留意到港隊在亞洲盃的表現：「最後贏唔到波係好不幸，但可以重返決賽周，對香港足球係進步。」他透露4月會再次來港，觀看香港國際七人欖球賽。