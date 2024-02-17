11連勝氣勢如虹　曼城開火速擒車仔

英超王者曼城氣勢如虹，挾11連勝佳績主場炮轟車路士，為爭標3分志在必得。曼城近期賽程緊密，3日後又要補賽對賓福特，相信佢哋會藉主場威力搶攻，務求盡早奠定贏波基礎，避免下半場虛耗過多體力，半場主勝值得支持。（Now 621及611周日凌晨1時30分直播）

曼城嘅「勝利引擎」已全速開動，周中歐聯作客3比1擊敗哥本哈根，各項賽事連贏11場，依家注意力可重新放喺英超爭霸上。曼城依家落後榜首利物浦2分但踢少場，掌握住爭標主導權，而且奇雲迪布尼復出後入波、助攻瓣瓣有，令球隊火力提升一個層次。

「藍月亮」主場氣勢逼人，前場迫搶踢法令對手難以喘息，往往可以喺比賽前半段迫使對方犯錯拎到入球，近6場主場賽事，有5場順利喺半場領先，搶攻踢法非常有效。

而車路士近期表現持續不穩，上仗對水晶宮半場落後情況下，要去到臨完場先至反勝，加上巴西中堅堤亞高施華受傷上陣成疑，令本已疲弱嘅防守力亮起紅燈。而且車路士作客入局慢，造訪利物浦、曼聯、熱刺、紐卡素等勁旅都會喺頭30分鐘內先失波，面對擅長早段搶攻嘅曼城恐怕凶多吉少。

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