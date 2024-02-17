港超聯　香港U23主場挑戰理文

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（18日）假斧山道運動場上演第12周賽事，由香港U23地頭出擊挑戰理文。為求與強敵抗衡，香港U23信心及鬥志缺一不可，更要好好發揮主場優勢；至於「黃黑軍團」新兵李毅凱有望上演地標戰，這位港隊中堅能為理文帶來甚麼變化，值得大家留意。（周日下午3時開賽）

上場於「賽馬會菁英盃」以0比1僅負港會之後，香港U23接下來要在聯賽面對連場硬仗。首循環對碰，香港U23曾吞理文5蛋，今場回到斧山道運動場作賽，主教練司徒文俊相信會對主隊更有利：「斧山道運動場相對較細，較少空間畀基華尼頓及艾華頓等理文進攻球員，希望可以限制佢哋發揮。」新加盟的羅焯熙受外借條款約束，今場無緣倒戈，好消息是雲天樂及鄭進泓完成港隊賽事後已歸隊。

理文季中轉會窗引入後衞李毅凱增強後防戰力，主教練曾昭達透露這位新兵今場有望首次披甲，並相信「阿凱」能夠幫助球隊：「『阿凱』透過出戰亞運及亞洲盃所建立嘅信心，喺加盟初期已經表現到，作為一名左腳中堅，佢嘅經驗同用波能力會為球隊加入新元素。」「達Sir」表示球隊上下都明白聯賽重要性，強調已做好一切準備面對今場賽事，力爭取勝。黃威受傷患困擾上陣成疑，至於剛剛領取特區護照的杜度累積5面黃牌，今場要坐波監。