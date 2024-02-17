港超聯　晉峰遇港會 為3分而戰

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周日（18日）其中一場「中銀人壽香港超級聯賽」，由晉峰坐鎮青衣運動場迎戰港會。兩隊目前同樣身處榜下游，而賽前港會僅領先3分，大家為爭取更高排名，戰意毋庸置疑。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

「粉紅兵團」休戰近3星期後，面對同級分子港會，總教練何信賢表示今場會強陣出擊，目標贏波，但他承認球員狀態未足，預計入局快慢及臨場發揮將成關鍵。「何Sir」提到港會絕對不容小覷：「港會開始建立自己嘅一套踢法，特別係翼鋒莊文歷，佢速度好快，踢職業綽綽有餘。」

復任正選的門將龐焯熙（Bear），上場在「賽馬會菁英盃」面對理文，更成功保持清白之身，但他卻對個人表現未算太滿意，認為很多方面可以處理得更成熟，希望球隊在新年假後首場賽事能全取3分：「放完新年假返黎，自己已經收拾好心情，『阿井』喺呢兩個禮拜都同我哋練咗好多防守，兩位南韓籍中堅默契非常好。」

港會聯賽首循環曾擊敗「粉紅兵團」，劉學銘預計該隊略為秤先，可能會踢得較進取，有信心只要球隊發揮應有水準，絕對有力搶分：「之前對住晉峰，我哋都係場上面佔優嗰隊，又有身型優勢，希望喺死球搵到着數之餘，大家進攻決定可以做好啲，創造多啲機會。」

至於同屬中場主力的溫俊（Emmet），就指大部分晉峰球員相對年輕，活力無限，但深信球隊仍有力與對方周旋到底：「我哋經驗相對比較豐富，而且隊入面班後生仔都準備好幫球隊上陣，希望可以踢場好波畀大家睇。」Emmet又稱晉峰球員實力平均，所有人都有能力作出貢獻，呼籲全隊切勿鬆懈。

【兩隊預計正選陣容】

晉峰

門將：1.龐焯熙

後衞：20.鄭璟昊 66.金賢昊 77.金相佑 99.文智星

中場：4.李呈 8.邵昀俊 10.梅田小太郎

前鋒：33.李倫權17.何思哲 19.林樂賢

港會

門將：88.邁亞

後衞：18.積施利 5.菲杜化 3.費利皮爾 23.白星馳

中場：7.莊文歷 16.溫俊 4.劉學銘 17.加斯特夫

前鋒：26.里奧 30.福保羅