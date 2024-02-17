祖高爾：盧頓紅魔五五波　博曼聯小勝

在我今季較早前寫的一篇文章中，曾提及盧頓需要依賴他們的主場表現來換取護級希望，這正正是他們直到今周對曼聯前一直在做的事情。

盧頓近10場比賽只輸兩場，目前在聯賽更脫離了降班區，然而上仗主場爆冷不敵疲弱的錫菲聯，可能讓他們的努力付諸流水。如果他們上仗擊敗錫菲聯，就能拋開隊對手13分及領先尾二的般尼10分，令護級機會大增。

盧頓的成功很大程度上歸功直接的打法。他們善用邊線球員的速度，利用快速壓上前場及策應能力，把皮球直接由後場吊上前場，因此今季場均控球率只有39.4％，屬於聯賽倒數第2少。同時間，他們用腳入球的數字也是第2少，但頭槌入球數字則相反是第2多，證明他們是多麼喜歡直接吊高波到禁區內以威脅對方。

這點相當有趣，皆因他們今仗迎戰的對手曼聯今季在死球失球數字排第4多，死球預期失球數為9.55，為聯賽第3多。我相信盧頓會洞悉到曼聯這一個弱點，所以我預計周日會看到盧頓將會從邊線和中路，斬很多高波進入曼聯的禁區。

另一邊廂，曼聯可謂以今季最佳狀態訪盧頓。他們近6場保持不敗兼取得4連勝。上仗他們對阿士東維拉取得重要勝利，並將與前4的差距縮窄到只有6分，考慮到今季長時間表現飄忽，這個差距已經相當不錯。

正如我之前提及，曼聯的復蘇很大程度上取決於其進攻球員進入狀態，而目前沒有人比海倫的狀態更火熱，事關海倫在近5場入5球，帶領球隊衝擊前4。

儘管他們不斷入球，但同樣不斷失球，自2023年12月0比0打和利物浦後，只有1場聯賽能保持不失球，對手往往能期待在他們身上找到入波機會，不過，他們往往以韌力來克服這些障礙，最終贏波。

在周日下午迎戰紅魔，盧頓的主場球迷定必會為這場比賽做好準備，並大聲吶喊為主隊助威。我認為雙方都有機會獲勝，但我傾向於曼聯作客小勝，將不敗紀錄延續到 7 場。