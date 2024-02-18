曼城逼和車路士　夏蘭特狂失機發脾氣

曼城衞冕英超受到打擊，周日(18日)凌晨主場只能1比1逼和車路士，落後踢多場嘅榜首利物浦4分。艾寧夏蘭特今場瘋狂失機成為曼城罪人，個人9次射門都冇波入，包括門前6碼空晒頭槌頂高，賽後佢心情極差，更怒推電視台鏡台洩忿。

曼城今仗強陣出擊，車路士嘅反擊亦相當到肉，雙方互有攻守，42分鐘車仔快速反擊，尼高拉斯積遜右路發難，傳畀史達寧巧妙推大位抽入1比0。曼城失守後極力反撲，但夏蘭特頭頂腳踢連番失機，78分鐘接應奇雲迪布尼傳中，6碼點無人看管下竟然頂高。直到83分鐘，曼城終憑洛迪卡斯簡迪建功追平，兩隊1比1握手言和。

夏蘭特今場罕見做「敗家仔」，全場9次射門合共錄得1.71預期入球(xG)，慘成今季最高xG而冇波入球員，亦係自2017年嘅阿古路之後，曼城首個單場9次射門「食白果」球員。向來自我要求極高嘅夏蘭特，賽後明顯心情低落，一度將《天空體育》嘅攝影機大力推開，被批評欠缺風度。

曼城領隊哥迪奧拿亦力撐夏蘭特：「佢有9次射門係好現象，下次就會入波。我都做過11年球員，平均每季入1球，所以我唔係畀前鋒意見嘅合適人選，我唔會怪夏蘭特，足球就係咁樣，夏蘭特都只係一個凡人。」