羅拔佬起孖做救世主　一項紀錄超越細哨美斯

周日(18日)凌晨西甲，巴塞隆拿戰至補時7分鐘，靠羅拔利雲度夫斯基射入12碼，作客以2比1險勝切爾達。「羅拔佬」今仗梅開二度，成為贏波功臣，呢位35歲波蘭國腳為巴塞上陣79場入50球，成為踏入21世紀以來，第3快入波「50+」巴塞球員，僅次於伊度奧、蘇亞雷斯，仲快過2位球王級巨星「細哨」朗拿甸尼、美斯。

巴塞隆拿上仗僅逼和護級份子CF格蘭納達3比3，表現備受批評，今仗對另一支下游球隊切爾達，表現亦只屬一般，踢到45分鐘先至憑羅拔利雲度夫斯基射入打開紀錄。換邊後僅2分鐘，切爾達憑前鋒伊亞高艾斯巴斯入波扳平。

其後戰局陷入膠着，直至補時再出現高潮，巴塞新星耶馬殺入禁區，博到12碼，由羅拔利雲度夫斯基主射入網贏2比1，協助巴塞近4場聯賽取得3勝1和。

「羅拔佬」加盟巴塞以來，上陣79場入50球，單計21世紀巴塞球員入波「50+」效率，只有伊度奧、蘇亞雷斯快過「羅拔佬」，兩人同樣為巴塞上陣68場就入到50球，另外2位名將朗拿甸尼、美斯分別踢108場、117場先至入到50球。

另外，巴塞後衞朗奴阿拿奧祖踢完上半場就退下火線，據悉呢位烏拉圭國腳出現肌肉疲勞問題，幸好問題並唔嚴重，應該可以出戰下仗歐聯16強首回合作客拿玻里。