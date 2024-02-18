港超聯　晉峰遇港會　為3分而戰

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青衣運動場周日（18日）舉行1場「中銀人壽香港超級聯賽」，晉峰主場迎戰港會。晉峰派出龐焯熙把關，梅田小太郎控制中場，李倫權和林樂賢負責側擊，協助何思哲攻堅；港會方面，劉學銘和菲杜化鎮守中路，福保羅負責派牌，新加盟的小池晃廣先列後備。

晉峰正選：

1 龐焯熙 [GK]

4 李呈

8 邵昀俊

10 梅田小太郎

17 何思哲

19 林樂賢

20 鄭璟昊 [C]

33 李倫權

66 金賢昊

77 金相佑

99 文智星

港會正選：

88 邁亞 ［GK］

2 周子謙

4 劉學銘

5 菲杜化

7 莊文歷

8 麥美倫

17 加斯特夫

18 積施利 ［C］

19 簡嘉亨

26 里奧

30 福保羅

晉峰後備：

86 麥梓軒［GK］

5 楊憲樂

7 黃政德

11 紀思昊

13 許澤崴

18 曾俊軒

29 呂卓芹

30 黃韜霖

37 徐竟柔

72 翁嘉禧

80 奧迪加

88 歐陽浩銘

港會後備：

81 艾斯亨利 ［GK］

3 費利皮爾

12 村越俊宏

16 溫俊

20 小池晃廣

23 白星馳

24 斯特芬

31 博偉程

32 峇夏比

47 文家永

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周日（18日）其中一場「中銀人壽香港超級聯賽」，由晉峰坐鎮青衣運動場迎戰港會。兩隊目前同樣身處榜下游，而賽前港會僅領先3分，大家為爭取更高排名，戰意毋庸置疑。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

「粉紅兵團」休戰近3星期後，面對同級分子港會，總教練何信賢表示今場會強陣出擊，目標贏波，但他承認球員狀態未足，預計入局快慢及臨場發揮將成關鍵。「何Sir」提到港會絕對不容小覷：「港會開始建立自己嘅一套踢法，特別係翼鋒莊文歷，佢速度好快，踢職業綽綽有餘。」

復任正選的門將龐焯熙（Bear），上場在「賽馬會菁英盃」面對理文，更成功保持清白之身，但他卻對個人表現未算太滿意，認為很多方面可以處理得更成熟，希望球隊在新年假後首場賽事能全取3分：「放完新年假返黎，自己已經收拾好心情，『阿井』喺呢兩個禮拜都同我哋練咗好多防守，兩位南韓籍中堅默契非常好。」

港會聯賽首循環曾擊敗「粉紅兵團」，劉學銘預計該隊略為秤先，可能會踢得較進取，有信心只要球隊發揮應有水準，絕對有力搶分：「之前對住晉峰，我哋都係場上面佔優嗰隊，又有身型優勢，希望喺死球搵到着數之餘，大家進攻決定可以做好啲，創造多啲機會。」

至於同屬中場主力的溫俊（Emmet），就指大部分晉峰球員相對年輕，活力無限，但深信球隊仍有力與對方周旋到底：「我哋經驗相對比較豐富，而且隊入面班後生仔都準備好幫球隊上陣，希望可以踢場好波畀大家睇。」Emmet又稱晉峰球員實力平均，所有人都有能力作出貢獻，呼籲全隊切勿鬆懈。