華歷簡奴易帥未執掂　皇馬客W博得過

西甲有好戲，華歷簡奴主場迎戰「銀河艦隊」皇家馬德里，華歷簡奴戰績低落，又剛經歷換帥，短期內難以反彈，至於皇馬王牌中場祖迪比寧咸受傷，不過應該難唔到安察洛堤，而且球隊近況出色，近8場聯賽7勝1和，客勝仍然睇高一線。（Now 632周日晚9時直播）

皇馬近期有祖迪比寧咸養傷，取代佢位置嘅巴謙戴亞斯，就喺上場歐聯一箭定江山1比0贏RB萊比錫，但巴謙戴亞斯好不幸又告受傷，安察洛堤今場要再變陣，睇番現有人腳相信足夠調動，三箭頭會用祖斯奴夥拍雲尼斯奧斯祖利亞同洛迪高高斯，三中場卻奧斯、卡馬雲加同費達歷高華維迪支援，進攻火力仍然強勁，贏波冇問題。

華歷簡奴係馬德里南部球隊，今場其實係「同市打吡」，不過呢支馬德里球隊近況低迷，近6場1和5負，近3場全敗，而且3場都係輸1比2，由於表現太差，會方上周初怒炒主帥法蘭斯高洛迪古斯，由助教恩尼高佩雷斯頂上領軍。

恩尼高佩雷斯球員時代踢過畢爾包同奧沙辛拿等隊，從無帶隊經驗，對住「戰術大師」安察洛堤肯定要交學費，而且球隊經過人事變動後需時調整，冬季轉會窗已關閉，用番同一班人腳出戰相信難有起色，輸波係意料中事。