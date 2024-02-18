港超聯　港會3比1反勝晉峰

青衣運動場周日（18日）舉行1場「中銀人壽香港超級聯賽」，晉峰主場迎戰港會。最終港會憑麥美倫梅開二度，以及里奧亦有1球進帳，以3比1反勝有林樂賢先開紀錄的晉峰。

晉峰派出龐焯熙把關，梅田小太郎控制中場，李倫權和林樂賢負責側擊，協助何思哲攻堅；港會方面，劉學銘和菲杜化鎮守中路，福保羅負責派牌，新加盟的小池晃廣先列後備。

由於今場為晉峰龍年首場主場賽事，賽前舉行醒獅表演。初段比較主動的「粉紅兵團」11分鐘先開紀錄，林樂賢把握球隊前場壓逼成功，右路射破邁亞十指關，助球隊領先1比0。其後簡嘉亨傳入中間，擊中鄭璟昊手部，球證觀看VAR後改判12碼，麥美倫22分鐘操刀射成1比1。

不足1分鐘後，文智星禁區內剷跌里奧，球證直指12碼點，球證其後到場邊觀看VAR後維持原判，麥美倫再次操刀射入，客隊短時間內反超。45分鐘，莊文歷右路傳中，里奧門前加1腳，港會領先3比1完半場。

港會換邊後不久，就有里奧建功，不過有港會球員越位在先，入球無效，58分鐘，梅田小太郎左路勁射被邁亞沒收。「粉紅兵團」之後調入紀思昊加強攻力，但雙方未再增添紀錄，港會贏3比1完場。

晉峰中場林樂賢「啫喱」今場為球隊先開紀錄，同時射入職業生涯首個入球，他稱對這個入球期待已久：「射波一向都唔係我嘅強項，所以自從踢職業之後係咁練射波，今日總算show到成果畀人睇，希望陸續有來，同埋最重要係幫球隊贏波。」「啫喱」稱球隊今仗開局順利，可惜短時間內連失兩球後對士氣構成打擊，盼往後有所改善。