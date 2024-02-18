魔性澎湃！曼聯盧頓晒冷大火併

英超焦點之戰，盧頓主場硬撼曼聯，護級分子盧頓踢法相當進取，近3仗合共轟入9球，絕對唔嘢小，相信有力攻破「紅魔鬼」防線。曼聯回勇取得4連勝，前鋒海倫腳風極順，近7次上陣轟入6球，加上曼聯近6場聯賽總入球全開3球或以上，一於再追中位數2.5球嘅入球大。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

盧頓深受降班威脅，形勢迫使之下，惟有豁出去搶攻，效果唔錯，由上年12月聖誕快車開始，近7場聯賽3勝2和2負，代表作一定係上月主場以4比0大勝白禮頓，導致球隊愈踢愈心雄，早前作客紐卡素，一樣大踢進攻足球，結果踢成4比4。最難得係盧頓主場出擊，即使遇上傳統勁旅，都唔會退縮，往往創造大比數賽果，包括僅以3比4不敵阿仙奴，及2比3輸畀車路士。盧頓對住曼城都可以先開紀錄，今仗鬥曼聯，更加未驚過。

另邊廂，曼聯表現蒸蒸日上，各項賽事近6場取得5勝1和，而且每場至少可以攻入對手2球，「紅魔鬼」入波數字大增，好大程度上由於射手海倫終於搵番對射門鞋，近7次上陣入6球，包括連續5場英超有波入。加上盧頓防線鬆散，相信呢位丹麥國腳今仗好大機會再有「士哥」。

不過，曼聯後防亦唔好得盧頓幾多，門將奧拿拿固然係「計時炸彈」，左閘勞基梳爾有傷，難以披甲，亦係一大隱憂，加上「紅魔鬼」近5場比賽合共失8球，今仗恐怕難以保持清白之身，最好捧入球大。

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