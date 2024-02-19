曼聯2比1險勝盧頓　海倫爆發創英超紀錄

曼聯前鋒海倫入球停不了！周一(19日)凌晨英超賽事，曼聯作客2比1擊敗盧頓，聯賽連贏4場後，依家只係落後前4名5分，後上氣勢強勁。丹麥前鋒海倫今仗包辦2個入球，近6場聯賽入7球，更成為英超史上最年輕連續6場入波球員，大踢爭氣波！

兩隊早段已激烈駁火，開波37秒盧頓後防嚴重犯錯，海倫單刀扭過埋龍門輕鬆射入，狀態大勇嘅海倫喺7分鐘再入1球，阿歷真度加拿祖禁區頂窩利射門，佢喺門前用心口改變方向撞入。盧頓前鋒卡爾頓摩利斯14分鐘頭槌回敬1球，曼聯之後開始受壓，幾次反擊未能增添紀錄，完場前盧頓中場巴克里頭槌頂中楣，曼聯得以保住2比1勝果。

海倫開季曾連續14場聯賽食白果，表現飽受批評，不過自從對維拉絕殺開齋後，入波入到停唔到，今仗以21歲14日之齡完成連續6場聯賽入波壯舉，打破紐卡素中場祖爾韋洛克紀錄(21歲272日)，成為英超史上最年輕連續6場聯賽入波球員。

曼聯領隊坦哈格賽後大讚海倫，話自己買啱人：「我哋對收購海倫好開心，佢可以喺壓力之下交出表現，就算好似上半季咁諸事不順，海倫都可以沉着、決心咁去入波還擊，呢啲性格就係我哋考察佢嗰陣見到。當然海倫仲有地方可以改善，但佢嘅入球能力係無庸置疑。」