游泳世錦賽煞科　何詩蓓率港隊獲混合泳接力第8

在多哈舉行的世界游泳錦標賽周日（18日）煞科，已掛上1金1銀1銅的何詩蓓與歐鎧淳、簡綽彤及鄭莉梅為港隊出戰今屆最後一項賽事，她們在女子4X100米混合泳接力項目成功奪得巴黎奧運入場券，並於決賽獲得第8名，完美收官。

4位女將在女子4X100米混合泳接力項目，先在初賽游出4分02秒34，以總成績第6名躋身決賽。繼而她們在周日煞科日出戰決賽，首棒背泳由歐鎧淳上陣，以1分01秒29交棒，何詩蓓在蛙泳一度追近前列隊伍，然而其後簡綽桐及鄭莉梅分別接棒蝶泳及自由泳，已被對手拉開，最終港隊以4分03秒15獲得第8名；澳洲以3分55秒98奪得金牌，瑞典及加拿大則分別獲得銀牌及銅牌。

港隊今次除了躋身接力決賽外，也憑着於2023及2024年的世錦賽上，獲得4X100米混合泳接力總成績第14名，因而獲得巴黎奧運資格，連同早前的女子4X100米自由泳接力資格，港隊此行取得多添兩張奧運入場券；再加上何詩蓓在個人3個項目袋走1金1銀1銅，令港隊在今屆世錦賽豐收而回。