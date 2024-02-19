港超聯　斥近千萬建訓練中心　李文恩：暫未有下一步計劃

港超球隊理文早前新遷入位於將軍澳唐賢街29號藍塘傲商場B2層的室內訓練中心，球隊周一（19日)開放予傳媒參觀，會長李文恩接受訪問時透露，連租共斥近千萬，盼球隊表現能進一步提升，同時他又提到暫未有下一步計劃。

理文室內訓練中心啟用約1個月，佔地近萬呎，距離將軍澳足球訓練中心（FTC）僅10分鐘路程，中心內設有健身室、會議室、冷暖水池等設施，並開放予一隊職球員，以及所有青年梯隊使用。是日會長李文恩連同全體職球員均有出席，當中主教練曾昭達更親自向記者介紹場地。而會長李文恩接受透問時提到，今次興建室內訓練中心連租共斥近千萬，上年4月起租，惟租約年期不便透露，僅笑稱：「一個長約，唔短。如果簽得1年，佢收番咪大獲，裝修都要錢。」

理文室內訓練中心設備整全，李文恩又希望這裏的器材，能夠提升球隊表現：「足球最緊要體能，所有訓練都可以喺到完成。同埋恢復都係一個好關鍵因素，唔恢復好易受傷，我哋都有按摩床、凍水池，對肌肉復元有好大幫助。」李文恩續指訓練中心落成後，暫未有下一步計劃：「好多國際球會都有自己訓練基地，足球場之後再有依啲設施，我哋學但老實講學唔晒，不過盡量做，因為真係好難揾到塊地。」

至於中場顏樂楓則對訓練中心能夠落成感到開心：「知道球會一直好努力揾場地，個困難都好大。所有嘢都咁新，同咁啱足球員用，感覺梗係好正。」理文繼聯賽暫力壓傑志排榜首，硬件（訓練中心）亦成功追上班霸傑志，但「光頭」卻表示不會因此作出比較：「唔好話追唔追上，首先唔需要太多比較，分開兩樣嘢嚟講，只希望理文一步一步向好嘅方向發展。」