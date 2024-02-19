NBA全明星賽煞科　列拿特膺MVP媲美「波神」

NBA全明星正賽周日壓軸上演，東岸明星隊以211比186戰勝西岸明星隊奪冠，已贏得三分賽冠軍的列拿特全場轟入11個3分波為球隊攻入39分，首次當選全明星MVP，更成為「波神」米高佐敦之後的第1人。

勒邦占士帶領的西岸明星隊，即使有唐斯攻入全場最高的50分及搶得8個籃板，但「字母哥」領軍的東岸明星隊仍搶得優勢，在半場領先104比89之後，全場以211比186獲勝。

效力公鹿的列拿特日前成功蟬聯三分賽冠軍後，今日來到正賽在西岸隊表現搶鏡，全場26投14中，三分球23投11中，為球隊取得39分6助攻，生涯首次當選全明星的最有價值球員，而單場投中11個三分球，更是全明星歷史第二位，僅次於史提芬居里於2022年的16球。

此外，列拿特更成為自「波神」米高佐敦於1988年後，首位在周六個人賽封王兼奪全明星MVP的球手，而米高佐敦當年則在個人賽贏得入樽賽。「任何時候能與米高佐敦相提並論，都是一種榮譽和成就。即使只是全明星周末，這麽簡單，但對我來說已是一個很大榮譽。」列拿特今年是首季為公鹿效力，並且是該球隊第5位榮膺全明星MVP的球員。