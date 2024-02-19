V.Cares 青年排球訓練計劃　免費接受報名

已經踏入第3屆舉辦的《V.Cares 青年排球訓練計劃 2024》正式展開新球季的球員招募，歡迎年齡介乎13至17歲的女子青年排球愛好者報名參加。表現突出並入選 V.League 聯賽的14名球員，將可參加3日2夜的球隊訓練營及其後的V.League聯賽。

《V.Cares 青年排球訓練計劃》於2022年首辦， 為基層青少年提供運動體驗及個人成長的機會。計劃提供專業排球訓練及個人成長培訓予13至17歲的青少年，透過不同訓練和活動，輔以導師指導，啟發青少年從過程中學習個人成長、增強自信、提升理解能力和團隊意識，並學會關懷社區。

參加者必須通過球員選拔日的測試，然後協辦機構會從中選出120名球員進入第1階段的球隊迎新營，及球隊基礎訓練，再由教練選出球員參與第2階段的球隊訓練、季前熱身賽。進入第3階段，教練將於各隊挑選最終入選 V.League 聯賽的14名球員，參加球隊訓練營及其後的V.League 聯賽。

V.Cares 青年排球訓練計劃 2024 – 球員選拔日

日期: 3月9日、17日及29日

地點: 沙田馬場坡地

年齡: 13–17 歲

組別: 女子組

名額: 240 名 (計劃將優先取錄領取綜援、書簿津貼或在職家庭津貼的基層青年/ 特殊教育需要(SEN)青年 / 非華語青年)

費用: 免費