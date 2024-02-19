紅牛踏入F1賽車20年　韋少透過慶祝活動與車迷互動

紅牛車隊日前透過全球直播舉行2024賽季發布會，公布新戰車RB20，並啟動了車隊慶祝在這項運動中建立的20年賽車文化「Forever Rebl」活動，拉開了他們為F1第20個賽季慶祝活動的序幕。

「Forever Rebl」活動是為了展示自2005年澳洲F1賽站以來，Red Bull在培養一支車隊不斷突破運動極限的角色以及所發揮的作用，探討車隊對F1賽道內外的影響，以及它如何從車壇新貴成長為多個冠軍得主。透過「Forever Rebl」在未來一年進行的一系列活動，將會讓車迷更接近車隊以及了解其20年的歷史。

從去年的「Make Your Mark」塗裝大賽的基礎上，車迷有機會為今年的戰車增添創意，同時更會透過與藝術和時尚的結合帶來獨家的商品。在未來全球各地舉辦的多項現場活動，車迷將有機會獲得跨越車隊在F1 二十年歷程中的獨特紀念品。秉承「Forever Rebl 」將忠實車迷置於慶祝活動中心的精神，這次賽季發布會上超過350名車迷獲邀親臨Red Bull科技園(RedBull Technology Campus)，與車隊合作夥伴和媒體一同出席這次 RB20 新車發布的活動。

出席發布會的除了3屆世界冠軍麥斯韋斯塔本、6個分站賽冠軍和2023年亞軍的佩雷斯外，更有13項F1冠軍、前紅牛名宿車手古達、著名主持人Derin Adetosye、紅牛領隊兼首席執行官賀拿以及Red Bull Academy Programme車手Emely de Heus以及Hamda Al Qubaisi。韋斯塔本表示：「很高興可以即將重返賽場，大家都十分期待新戰車的表現。去年我們獲得非常好的成績，刷新了不少紀錄，所以要做到這樣的成績是很困難的，破紀績並非首要，我們希望贏得更多的賽事。今年是車隊在F1的第20個賽季，我差不多與車隊走過了一半的歷程，所以紅牛車隊對我來說是陪伴我成長的第2個家，對於新賽季，我們十分期待，想看看大家可以共同成就的目標，我們已準備就緒在巴林展開試車的工作。」

賀拿在揭曉RB20戰車時表示：「這是車隊歷史上重要的一年。在過去20年，紅牛成功地改變了一級方程式賽車的格局，它之所以能做到這一點，是因為它決心以不同的方式做事，致力於努力比賽，更加努力地比賽，並完全專注於爭奪最大的冠軍。運動中的獎品。我們很幸運能夠多次做到這一點，迄今為止已獲得7個車手冠軍、6個車隊冠軍和113場比賽勝利，這證明了紅牛車隊願景的成功。 這個故事的最新篇章今天從RB20開始。這將是一個激動人心並且競爭激烈的賽季，但正如我們去年所看到的，這是一支處於巔峰狀態的車隊，Max和Checo可以在任何條件下、在每條賽道上發揮出色，所以我相信，就像我們過去 20年所做的那樣，我們可以爭奪勝利，踏上領獎台，並希望獲得更多冠軍。」