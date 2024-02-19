港男籃亞盃外名單出爐　惠龍兒領軍周四主場出擊

香港男子籃球隊即將出戰亞洲盃外圍賽2025，首場小組賽將於2月22日假主場荃灣體育館大戰亞運金牌得主菲律賓。香港籃球總會周一（19日）公布港隊12人名單，蔡再懃和梁嘉顯因傷退出，至於中鋒卜聿揚亦因私事缺陣，至於楊瑞鴻、陳曉鋒等5人將首次出戰FIBA 5人國際賽。

亞洲盃外圍賽將分3輪舉行，分別於2024年2月、2024年11月及2025年2月上演，24支球隊分6組作賽。位於B組的香港（世界排名119）與世界排名78的中華台北、世界排名38的菲律賓和世界排名21的新西蘭同組，首場比賽將於2月22日晚上8時主場大戰菲律賓，其後再於2月25日作客新西蘭。

香港籃球總會周一（19日）公布港隊12人名單，當中僅4人為杭州亞運代表，包括效力NBL香港金牛的梁兆華、楊睿騏、香港東方的徐遠征及滿貫的惠龍兒，至於康仁福建的楊瑞鴻、廖鈞浩、譚子健、黃子謙和南華中鋒陳曉鋒首次入選FIBA 5人國際賽名單。

港隊主教練趙永良表示：「蔡再懃於甲一總決賽拉傷後十字韌帶，需要休息兩個月，梁嘉顯亦因要進行鼻部手術而退選，卜聿揚則因為私事未能出賽，另外徐遠成近期受腰傷困擾故未有徵召他。至於李琪在亞運後加入港隊教練團，負責隊內協調工作，將經驗傳承給年輕球員。」

港隊首仗硬撼亞運金牌得主菲律賓，趙永良承認挑戰甚大，球隊將盡力而戰：「由於有球員退選，今次陣容有不少變動，遴選過程中參考球員近期比賽如港澳埠際賽、粵港盃等賽事的數據和表現，新陣容已盡量在各方面取得平衡。今次港隊目標是在主場打出拚勁，嘗試收窄差距，盡力打場好波。」

香港籃球隊12人名單：徐遠征（香港東方）、惠龍兒（滿貫）、梁兆華（香港金牛）、楊睿騏（香港金牛）、楊瑞鴻（康仁福建）、蔡龍德（康仁福建）、黃子謙（康仁福建）、蘇志樂（晉裕）、陳曉峰（南華）、韓天次（永倫）、廖鈞浩（康仁福建）、譚子健（康仁福建）