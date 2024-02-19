【英超】愛華頓水晶宮護級大駁火

今晚英超獨腳戲上演護級大戰，愛華頓主場火併水晶宮。「拖肥糖」近5場聯賽主場僅1敗，為搶分護級必主動出擊，水晶宮眾將要為有病在身嘅老帥鶴臣而戰，加上同樣捲入護級漩渦，呢場「6分波」冇得縮，2.5球入球大值博。（Now 621周二凌晨4時直播）

由於早排因財政問題被扣10分，愛華頓「的起心肝」發奮自救，雖然近7場聯賽未贏過，但對手包括兩鬥曼城同熱刺，其中上仗作客「藍月」原本守得好好，可惜後衞賓葛菲特下半場傷出，令防線出現漏洞，最終淨吞兩蛋。賓葛菲特今晚上陣成疑，對「拖肥糖」防守有一定影響，好彩佢哋近5場聯賽主場表現平穩，錄得2勝2和1負，包括連挫紐卡素同車路士，以及逼和熱刺2比2，證明有一定搶分能力，今仗會主動搶攻，務求全取3分。

另邊廂，水晶宮因為成績插水，一度傳出要炒老帥鶴臣，並睇中2022年協助法蘭克福勇奪歐霸盃嘅格拉斯拿接手，點知鶴臣上周帶隊操練時突然暈倒送院，令易帥一事煞停。呢位76歲老帥已無大礙，近日有英國傳媒指佢仲想今晚親自領軍，無論如何呢件事已經激起眾將鬥心，為鶴臣又好為球隊又好，都想踢番場爭氣波。

事實上水晶宮近4場聯賽只得1勝3負，場場有失波共失14粒，全開3球或以上，包括上仗領先下反輸畀車路士1比3，猶如不設防，佢哋目前僅領先尾3嘅「拖肥糖」5分，稍有差池就會被拉埋落水，今仗唔會縮，大盤屬明智之選。

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