丹恩奴域：川崎可雙殺山東晉級

FC山東主場負川崎前鋒2比3的亞冠盃16強首回合，娛樂性十足，儘管FC山東下半場一度追平比數，但我認為川崎前鋒將會為他們的表現而感到高興。

跟我賽前的預測一樣，馬仙奴是川崎前鋒的危險人物。他速度驚人，令守衞聞風喪膽，所以他於左路的爆破是球隊的一大部署，而他亦於首回合攻入了一個頭鎚入球。另外，首次代表球隊上陣的艾利遜也交出了好表現，攻入1個12碼，看來有能力成為球隊今季的前線主力球員。

中場線方面，他們亦有脇坡泰斗、山本悠樹及家長昭博，所以陣中擁有多位能夠保持控球在腳以及能為前鋒製造機會的球員，我相信他們次回合的贏波機會相當濃厚。

但FC山東作客日本亦有一定的機會，事關他們首回合下半場時製造了很多問題，本應可以取得和局。

川崎前鋒踢法不夠硬淨，防守對方向自己禁區作出的傳中球攻勢也表現平平，所以我認為FC山東今仗應該採取此踢法。他們需要在中場作出硬朗的攔截及將皮球傳到邊路，以強攻對方的弱點。

最佳的入球機會有可能是來自向射手基利辛作出傳中球輸送。另外，如果卡沙舒韋利取得一些上腳時間的話，他將會令川崎前鋒的守衛感到頭痛。

FC山東今仗需要先開紀錄才能夠保持晉級機會，但我認為川崎前鋒今季看來表現相當強勁，今場次回合將可再次擊敗FC山東。