希亞路：國米馬體會精打「細」算

這或許是今屆歐聯16強賽事當中最難預測的對碰，事關意甲榜首球隊國際米蘭，將會硬撼由施蒙尼帶領兼難以被擊破的馬德里體育會。

基沙文是馬體會的星級球員，無論在球隊組織攻勢抑或死球處理的情況下都能夠產生威脅。他將會於前場任何位置利用其黃金左腳作出接應，既可以自己攻門，又可以將皮球傳到其他前鋒或進攻中場的腳下，故其隊友定要於門前好好把握這些機會，轉化為入球。

如果馬體會希望進攻流暢的話，中場就定要交出好表現。我認為，高基及迪保羅需要阻止國際米蘭一眾技術型中場球員的進襲，並搶得中場中路的主導權。

國際米蘭於意甲表現出色。他們比任何一支意甲球隊比都取得最多入球，失球亦都是最少，證明他們攻守十分平衡。

我認為他們是一支具紀律性及組織性的球隊，不過於進攻表現方面亦能夠令人相當興奮，其中查漢奴古及米希達利恩等創造型中場球員有能力在對方防線上找出漏洞。

雖然，今時今日甚少會看到有球隊排出兩名前鋒的陣式，但拿達路馬天尼斯及馬古斯杜林這個雙箭頭攻擊組合威力十足，為對方防線構成巨大問題。他們的互相位置轉換做得十分好，所以馬體會的防線將要踢出最佳水平，才可以作出抗衡。

兩隊的進攻不但都相當具質素，中場及防線亦同樣十分之有組織性，所以我預計今仗雙方會以入球較少的情況下打成平手，為大家帶來一場緊張刺激的次回合大戰。