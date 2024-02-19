轉會大結局？皇馬跟隊記者確認麥巴比已簽約

基利安麥巴比轉投皇家馬德里，似乎終於大團圓結局，皇馬權威傳媒《馬卡報》爆料，表示雙方已經簽約，7月1日正式加盟，據報合約為期5年，年薪為稅後1,500萬至2,000萬歐元之間(約1.26億至1.68億港元)另加獎金。

《馬卡報》一直跟進皇馬同麥巴比今次斟介過程，早前報道雙方於兩周前已簽署協議，記者Ramon Alvarez de Mon近日再確認消息，表示「麥巴比同皇馬已經簽約」。法國傳媒《足球市場》指出，皇馬將向麥巴比提供10號球衣，現時10號主人莫迪歷將於季尾離隊。

「轉會專家」羅曼諾進一步確認消息，指麥巴比早前收到皇馬合約報價，條件比2022年斟介時低。麥巴比為加盟皇馬，已決定放棄巴黎聖日耳門7,200萬歐元年薪，大幅減薪過檔。

至於巴黎聖日耳門方面一片平靜，消息指球會主席艾卡理化同主帥安歷基及一眾高層，正討論麥巴比離隊善後工作，結論認為麥巴比離隊後，近幾年嘅巨星政策亦告落幕，麥巴比所釋放嘅7,200萬歐元薪資空間，將用以搜羅實用球員，重建球隊。