講笑咋？拜仁搵蘇斯克查頂杜曹！

近期陷入危機嘅拜仁慕尼黑，雖然決定暫時唔炒教練杜曹，不過據德國傳媒爆料，球會已經物色「臨時教頭」準備頂上，而曼聯名將蘇斯克查竟然成為熱門人選！

拜仁近期3連敗，歐聯同德甲爭逐勢危，高層目前計劃係按兵不動，「正常」情況下想畀杜曹教到季尾先至換人，不過著名記者Florian Plettenberg爆料，拜仁同杜曹依家以「逐場睇」方式維持關係，情況稍為惡化就會決裂，所以球會亦準備Plan B，即係搵臨時教頭頂埋今季餘下賽事。

Florian Plettenberg指前教練費歷克回巢已被否決，50歲嘅蘇斯克查就成為主要目標，「蘇B」自2021年11月被曼聯炒魷後一直待業，隨時可以出山領軍，事實上佢喺2018年底執教曼聯嗰陣，最初亦係以「看守領隊」身份暫代摩連奴，因成績優異而轉為長約。

有趣嘅係，蘇斯克查正正係1999年歐聯決賽，為曼聯絕殺拜仁慕尼黑捧盃嘅球員，估唔到25年後有機會做拜仁教練！報道指拜仁希望喺夏天物色頂級教練，利華古遜嘅沙比阿朗素係頭號目標，而前皇家馬德里教練施丹亦係候選人。