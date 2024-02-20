美國富斯衞冕德拉海灘網賽　27年來第1人

即使遇上風雨及與好友保羅爭逐決賽的壓力，美國網球「一哥」富斯周一（19日）在主場出戰德拉海灘網球公開賽，成功衞冕，成為賽事史上第二位順利蟬聯冠軍的球手。

由於強風及天雨關係，世界排名第10的富斯與好友保羅（Tommy Paul）的男單決賽要延期一天上演，最終富斯以直落兩盤6比2、6比3封王，也是繼澳洲球手史托頓保於96及97年後，第二位在這項比賽連續兩年奪冠的球手。富斯賽後坦言：「本來我已有一連串的準備，但當打開窗了解比賽的環境，仍然相當大風；我嘗試做好發球，但當然都有問題，在風裡比賽是非常困難，唯有做自己想做的。」

這是富斯自2022賽季開始，這位冠軍已經連續6次贏得ATP巡迴賽決賽，但是他首次成功衞冕，並且未有失去一盤。「我覺得自己體能上有些問題，沒有在台維斯盃時的狀態，澳網之後感覺是不太好，所以來到這裡，感覺到自己的走動及身體狀態都不俗，才繼續比賽。」富斯續稱：「我不需要休息一段時間來恢復，從精神上來講，情況有點難，這個星期所有的壓力都集中在我身上，捍衛了冠軍，我成功地度渡過了。」