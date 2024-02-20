巴塞有大搞作　將賣迪莊買戴維斯

巴塞隆拿中場法蘭基迪莊前途問題又有新發展，根據西班牙《每日體育報》爆料，法甲豪門巴黎聖日耳門(PSG)計劃今夏收購呢位26歲荷蘭國腳，巴塞亦有兩手準備，開始斟介拜仁慕尼黑「全能戰士」艾方素戴維斯，補充兵源保持實力。

PSG早於5年前已經想簽入法蘭基迪莊，但被巴塞截胡，會方對呢位中場仍然念念不忘，加上考慮到射手基利安麥巴比好大機會今夏離隊，需要收購具級數球星保持實力，所以再次向法蘭基迪莊埋手，願意開出6,000萬歐元(約5億港元)轉會費。

巴塞因為陷入財困，早已計劃出售法蘭基迪莊，2年前幾乎將佢賣畀曼聯，但因為佢拒絕成「魔」，未能成事，PSG一向出手闊綽，並具備爭奪歐聯實力，或者可以吸引法蘭基迪莊加盟。

另外，巴塞隆拿總監迪高近日同艾方素戴維斯嘅經理人見面，討論簽入呢位23歲加拿大國腳嘅可能性，可以勝任左閘及左翼嘅艾方素戴維斯將於明夏約滿，拜仁為免人財兩失，可能提早今夏出售佢，巴塞趁機搶人，據悉艾方素戴維斯要求1,200萬歐元(約1億港元)年薪及獎金，成為交易最大障礙。