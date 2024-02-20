90世盃決賽奠勝！德國重炮手布林美猝逝

德國足球界近期頻傳噩耗，繼今年1月「凱撒大帝」碧根鮑華離世後，其愛徒、1990年世盃冠軍功臣布林美於周二（20日）因心臟病發猝逝，享年63歲。

本身住喺慕尼黑嘅布林美，於周二凌晨因心臟突然停頓，被送去急症室搶救，可惜返魂乏術。布林美於1960年出生，球員時代效力過凱沙羅頓、拜仁慕尼黑、國際米蘭、薩拉戈薩等球隊，為拜仁同國米贏過德甲、意甲冠軍，其中效力國米期間，與同胞馬圖斯、奇連士文組成「德國三劍俠」，與同市死敵AC米蘭嘅「荷蘭三劍俠」古列治、雲巴士頓、列卡特抗衡。1998年喺佢掛靴前一季，亦替凱沙羅頓創造升班首季即奪冠嘅奇迹。

至於國際賽方面，布林美為前西德及德國隊上陣86次，共入8球，單係1990年世盃決賽周就入咗3球。呢位雙槍將可司職左、右後衞，以出擊力強同遠射腳頭重見稱，普遍認為佢左腳較純熟，但於1990年世盃決賽咁關鍵時刻，佢竟然用右腳操刀決定性12碼，射破哥高查十指關，以1比0擊敗阿根廷，協助「日耳曼兵團」第3度奪冠，兼且報番1986年決賽一箭之仇，當年主帥正係碧根鮑華，兩人師徒關係密切，有指今年年頭「凱撒大帝」離世，對佢打擊唔細。